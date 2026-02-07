"Ci sono uomini che non hanno semplicemente vestito la maglia dell’Inter, ma l’hanno resa parte della propria identità, contribuendo a definirne valori, stile e appartenenza". È questo l'incipit del comunicato che l'Inter dedica per il compleanno a Giuseppe Baresi, uno che "rientra a pieno titolo in questa categoria: una colonna della storia nerazzurra, un riferimento che attraversa epoche e generazioni".
"Arrivato all’Inter giovanissimo e formatosi nel Settore Giovanile, Baresi ha costruito un percorso lunghissimo e ricco di significato, durato sedici stagioni in prima squadra tra il 1976 e il 1992 - ricorda il club nerazzurro -. Anni vissuti sempre con la stessa maglia, portata con orgoglio in ogni stadio d’Italia e d’Europa. I numeri raccontano l’importanza del suo contributo: 559 presenze ufficiali, che lo collocano tra i giocatori più utilizzati di sempre nella storia del Club, accompagnate da 13 gol e da un palmarès di assoluto prestigio. Con l’Inter Beppe ha festeggiato due Scudetti, una Coppa UEFA, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, successi costruiti grazie a una leadership costante, a una dedizione totale e a un profondo senso di responsabilità verso il gruppo. Un rapporto speciale, quello con l’Inter, che non si è esaurito al termine della carriera da calciatore, ma è proseguito nel tempo attraverso incarichi tecnici e dirigenziali, sempre all’interno della famiglia nerazzurra. Oggi Giuseppe Baresi festeggia 68 anni. A lui vanno gli auguri più sentiti da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri!".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
