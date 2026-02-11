Aleksandar Stanković ha attirato molta attenzione con le sue prestazioni con il Brugge in questa stagione e nonostante le condizioni dell'accordo tra i belgi e l'Inter siano ben chiare, con i nerazzurri pronti ad esercitare la clausola di recompra da 23 milioni di euro, si continua a parlare di altri club interessati al figlio d'arte. Ultimo nome spuntato è quello dell'Atletico Madrid: secondo il quotidiano serbo Telegraf, pare che Diego Simeone sia impazzito per il giovane serbo e abbia ordinato alla dirigenza del club di arrivare a tutti i costi all'erede del suo ex compagno di squadra alla Lazio Dejan Stankovic.