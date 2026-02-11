Nessuna sorpresa: i tifosi dell'Inter hanno votato Federico Dimarco come Betsson.sport Player of the Month di gennaio. Nel primo mese dell'anno il 32 nerazzurro è stato assoluto protagonista con l'assist contro il Bologna, le reti contro Parma e Napoli e il gol con due passaggi vincenti messi in tasca nel 6-2 contro il Pisa. Da non dimenticare anche la perla su punizione contro il Borussia Dortmund in Champions League. Numeri e prestazioni top che gli regalano il riconoscimento dei tifosi interisti.