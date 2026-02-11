Sul derby d’Italia della 25esima giornata, sulla smagliante forma di Federico Dimarco e, in generale, sulla stagione dell’Inter si è espresso l’ex Gaby Mudingayi in un’intervista concessa a SuperNews, testata sportiva di Superscommesse. Mudingayi si dice per nulla sorpreso dei numeri e dell’attuale condizione dell’esterno sinistro nerazzurro, ritenendo Dimarco un calciatore completo e dalla grande tecnica. Inoltre, spende ottime parole nei confronti di Cristian Chivu, crede nella vittoria dei nerazzurri nel derby d’Italia di sabato 14 febbraio e si dice fiducioso sul passaggio del turno dell’Inter in Champions League.

Quanto merito c'è da parte di Cristian Chivu nell'evoluzione di Federico Dimarco, con quest'ultimo che ha già superato la doppia cifra negli assist in campionato?

“Chivu sta dimostrando di essere un grande motivatore, oltre che essere bravo nel tirare fuori le qualità dei singoli; le qualità di Dimarco non le scopro certo io e la sua tecnica è davvero raffinata; se sta avendo queste performance lo si deve alla totale libertà che il suo allenatore gli sta riservando, perché ha visto in lui delle capacità naturali che vanno lasciate esprimere senza tenere troppo degli schemi o delle posizioni predefinite in campo. Non mi meraviglio di questi numeri e può fare ancora molto di più, non soltanto gli assist; è un giocatore completo che sta vivendo uno stato di forma incredibile, ma non bisogna dimenticare che l'Inter non è soltanto Dimarco”.

Doppio impegno nei Playoff di Champions League contro il Bodø/Glimt. Fin dove potrà arrivare l'Inter nella massima rassegna continentale?

“L'Inter è una grandissima squadra, tra le migliori in Europa, quindi ha tutte le possibilità di arrivare fino in fondo; si tratta di una doppia sfida che, secondo me, è ampiamente alla sua portata, ma questo non significa che sarà una passeggiata. Il Bodø/Glimt ha fatto vedere buone prestazioni in Champions League e potrà giocare più 'sciolto’, perché non avrà le stesse pressioni dell'Inter nel raggiungere il risultato a tutti i costi; sulla carta, i nerazzurri restano favoriti e sarà importante non commettere passi falsi nella gara di andata”.



Alla prossima c'è il Derby d'Italia, Inter-Juventus. Sarà la gara chiave per una fuga scudetto della squadra di Chivu?

“Sia per l'Inter che per la Juventus si tratta di una gara molto sentita e importante, perché entrambe giocano per obiettivi molto delicati; l'Inter troverà un avversario agguerrito, ma avrà il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. Una vittoria della squadra di Chivu potrebbe essere determinante per arrivare a tenersi più stretto questo scudetto. Sono fiducioso, dico 2-1 per l'Inter”.