Henrikh Mkhitaryan è l'unico dei cinque giocatori in scadenza di contratto con l'Inter che potrebbe rinnovare il contratto, secondo Tuttosport. Per quel che filtra i vari Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian sembrano a fine ciclo coi nerazzurri. In realtà ci sarebbero anche Raffaele Di Gennaro, il terzo portiere, e Manuel Akanji, il cui riscatto è dato però per scontato.

Tra i calciatori in scadenza è quello più utilizzato (a parte lo svizzero), in campionato ha giocato undici delle venti partite in cui è stato a disposizione, le altre le ha saltate per infortunio. In Champions League è a tre presenze su sei. In più, in caso di passaggio al 3-4-2-1, può giocare anche da sotto punta.

Tutti motivi che spingono i vertici a riflettere sulla situazione. Di certo, il giocatore ha già sottolineato di non voler proseguire altrove una volta conclusa l'avventura nerazzurra: niente ritorno in Armenia o esilio dorato in Arabia.