Parlando ai microfoni di Sport Mediaset prima del calcio d'inizio del quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna, Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è tornato sullo spinoso tema arbitrale lanciando una proposta: "Tempo fa abbiamo sollecitato la Lega, credo che l'arbitro debba tornare ad avere centralità. Ci sono dinamiche che al monitor assumono un significato diverso. Approfondire questo tema con gli addetti ai lavori sarebbe importante per tutto il movimento. Una tavola rotonda con tutte le componenti sarebbe importante per tutto il sistema calcio".