A fine stagione, il contratto di Sommer con l'Inter non verrà rinnovato, secondo la Gazzetta dello Sport. E il nome per il nuovo portiere nerazzurro è quello di Guglielmo Vicario, già a un passo dall’Inter proprio nell’estate 2023 in cui alla fine scelse di trasferirsi da Empoli a Londra. È il primo candidato nei pensieri di Marotta e Ausilio, come spiega la rosea. Ma occhio alla Juventus.

"I motivi sono diversi, a partire dalla conoscenza del campionato italiano - si legge -. Vicario al Tottenham sta bene, considera la Premier il campionato migliore al mondo, ma per la chiamata di una big tornerebbe molto volentieri in Italia. L’unico dubbio riguarda semmai la valutazione del Tottenham: non meno di 25 milioni. In alternativa resistono le piste Caprile (Cagliari) e Atubolu (Friburgo)".

Insomma, l'Inter è partita in anticipo, ha il totale gradimento di Vicario ed è da considerare in pole per un accordo. Per la Juve, quella del cambio del portiere non è una priorità: Di Gregorio è apprezzato, ma non è considerato più inamovibile come in passato. "Senza contare che Perin potrebbe voler cambiare aria per giocare con continuità. Tradotto: dovesse presentarsi una opportunità di lusso e a costi non eccessivi, la Juventus non si tirerebbe indietro - spiega la rosea -. Vicario piaceva ai tempi dell’Empoli e stuzzica tuttora, a 29 anni e dopo l’esperienza maturata in Premier e con la Nazionale. Dipenderà anche dal destino di Di Gregorio, a cui non mancano i corteggiatori inglesi".