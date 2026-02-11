Dopo l'assenza dovuta alle Olimpiadi invernali, lo stadio Meazza tornerà protagonista proprio con la partita più attesa: sabato sera, ore 20.40, Inter-Juventus. San Siro sarà tutto esaurito, settore ospiti compreso, e attenzione alla novità della Gazzetta dello Sport.

Si tratta del manto erboso, che è stato particolarmente sollecitato dall’evento appena trascorso. "Il prato è, infatti, in fase di rizollatura secondo la tecnica usata negli ultimi anni in queste occasioni: vengono posati i nuovi “rotoli” di erba naturale e poi via alla successiva operazione, la più delicata e lunga, ovvero l’inserimento grazie ad appositi macchinari dei fili di plastica (l’erba artificiale) che compongono il 15% del totale", spiega la rosea.

Un lavoro certosino per preparare al meglio il terreno in vista del Derby d'Italia.