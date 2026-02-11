Francesco Camarda non esclude un futuro all'Inter. Ospite del canale YouTube 'Panini Sport Italia', l'attaccante di proprietà del Milan (ora in prestito al Lecce) ha incontrato i giovani alunni dell’Istituto Marcelline per il progetto 'Disegna con i calciatori'. Tra le tante domande poste dai bambini c'è anche quella su un eventuale cambio di sponda del Naviglio: "Se giocherei mai all'Inter? Adesso sono al Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere, ma ora pensiamo a quest’anno" ha tagliato corto il baby bomber rossonero tra le risate d'imbarazzo. 

Il classe 2008 elenca anche i suoi giocatori preferiti, dove spicca anche qualche ex nerazzurro: "Non ne ho avuto uno in particolare ma ho sempre guardato con occhi diversi Suarez, Ibrahimovic, Ronaldo… ci sono tanti giocatori da cui prendere spunto per migliorarsi sempre di più".

Data: Mer 11 febbraio 2026 alle 17:16
Autore: Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
