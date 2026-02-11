Francesco Camarda non esclude un futuro all'Inter. Ospite del canale YouTube 'Panini Sport Italia', l'attaccante di proprietà del Milan (ora in prestito al Lecce) ha incontrato i giovani alunni dell’Istituto Marcelline per il progetto 'Disegna con i calciatori'. Tra le tante domande poste dai bambini c'è anche quella su un eventuale cambio di sponda del Naviglio: "Se giocherei mai all'Inter? Adesso sono al Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere, ma ora pensiamo a quest’anno" ha tagliato corto il baby bomber rossonero tra le risate d'imbarazzo.

Il classe 2008 elenca anche i suoi giocatori preferiti, dove spicca anche qualche ex nerazzurro: "Non ne ho avuto uno in particolare ma ho sempre guardato con occhi diversi Suarez, Ibrahimovic, Ronaldo… ci sono tanti giocatori da cui prendere spunto per migliorarsi sempre di più".