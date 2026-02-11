Oltre al danno, la beffa. Per Antonio Conte l'eliminazione del suo Napoli dalla Coppa Italia non è l'unica nota negativa della serata di ieri: nel mirino della Procura federale ci sono infatti gli insulti rivolti dal tecnico azzurro all'arbitro Manganiello, con le telecamere che hanno pizzicato la frase "almeno vallo a vedere, testa di c***o".

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il "procuratore federale Giuseppe Chinè sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell’episodio per valutare l’apertura (probabile) di un procedimento disciplinare a suo carico, visto che nel referto arbitrale non c’è nulla. Ma cosa rischia, nel pratico, Conte? Il tecnico del Napoli potrebbe essere dunque sanzionato con una giornata di squalifica, evitabile nel caso in cui chieda un patteggiamento con sanzione pecuniaria.