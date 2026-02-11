Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono a disposizione di Cristian Chivu. Come racconta oggi Tuttosport, solo Dumfries sta quindi lavorando a parte e non sarà della sfida per Inter-Juventus. Entro sabato l'allenatore valuterà lo status dei due centrocampisti, non è escluso che partano dal 1', ma uno dei due o entrambi potrebbero anche sedersi in panchina qualora non fossero al meglio.
Le prestazioni dei sostituti hanno reso Barella e Calhanoglu meno imprescindibili di quanto si potesse pensare: la squadra ha vinto tutte le partite anche senza di loro. Zielinski ha stupito da regista, ma anche Sucic e Mkhitaryan si sono fatti trovare pronti.
Sezione: Rassegna / Data: Mer 11 febbraio 2026 alle 09:38
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
