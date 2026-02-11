Notizia di oggi è quella di un nome nuovo per la difesa dell'Inter del domani: i nerazzurri hanno messo nel mirino Kacper Potulski, centrale del Mainz classe 2008. Giocatore che Dariusz Dudka, uno degli assistenti di Jerzy Brzęczek nella Nazionale Under 21 della Polonia, presenta così ai microfoni di WP SportoweFakty: "Se non succede nulla lungo il percorso, è un giocatore già pronto per le partite che contano. Per la sua altezza e la sua giovane età, è davvero veloce e aggressivo, cosa che non capita spesso. Ha le qualità di un vero difensore: decisivo nei contrasti, con un buon senso del pallone. Sa quando bloccare i tiri con una scivolata. Ad esempio, nella recente partita di Bundesliga contro l'Augsburg, è entrato in campo a fine partita e con grande coraggio, rischiando molto, ha fermato l'avversario".

Dudka poi spiega: "Ciò che conta per noi è che Kacper continui a giocare, anche se il Mainz ha cambiato allenatore. Fortunatamente, il club conta ancora su di lui.È concentrato sul suo obiettivo. Ha le qualità di un leader e, cosa più importante, ascolta ed è aperto ai feedback perché sa che può aiutarlo a crescere. Oltre a questo, gli piace lavorare e ha carattere. È un difensore moderno, sa portare palla in campo ed è incredibilmente atletico. Lo paragonerei a... Lucio, un tempo grande difensore brasiliano del Bayer Leverkusen e del Bayern Monaco. Forse sto esagerando un po', ma mi piacerebbe vedere Kacper fare una carriera del genere. Ha sicuramente talento".