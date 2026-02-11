Prima dell'inizio della partita contro il Lumezzane, l'attaccante dell'Inter Under 23 Antonino La Gumina ha ricevuto il premio di miglior giocatore del mese di gennaio del girone A della Serie C. L'ex Sampdoria è stato premiato per l'ottimo rendimento fornito lo scorso mese, allorché ha realizzato una doppietta nel 2-1 in casa della Pro Patria per poi realizzare l'unica rete nella sfida casalinga contro la Virtus Verona. Il suo quarto gol del mese di gennaio è arrivato nella trasferta contro il Lecco, partita vinta per 0-2 dai ragazzi di Stefano Vecchi.