Inter e Como si sono affrontate nove volte in Coppa Italia e si incontreranno di nuovo in questa competizione, stavolta in semifinale: il bilancio è di sei vittorie per i nerazzurri e tre pareggi. Per il primo confronto bisogna tornare indietro al lontano 1968, mentre l'ultima sfida nel torneo risale al doppio confronto del 1991: in quell'occasione fu 2-2 a San Siro e vittoria interista al ritorno a Como per 1-2 grazie ai gol di Berti e Klinsmann.