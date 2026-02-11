Cambio di storia: Boninsegna batte Lautaro 174 a 171. Tre gol in più che arrivano da competizioni ufficiali del 1971 come il torneo anglo-italiano e il trofeo di Lega 'Armando Picchi'. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport.

"Per Lautaro è una buona notizia perché avrà un incentivo in più per continuare a segnare - dice al quotidiano romano proprio Bonimba -. Per quanto mi riguarda avevo l’impressione, in effetti, che qualcosa non tornasse nel computo dei gol. Nel trofeo Picchi, l’Inter aveva battuto la Juve a San Siro per 3-1 e pareggiato a Cagliari (1-1) con un gol di Frustalupi che poi mi ha servito un doppio assist contro la Roma. Ricordo benissimo il mio gol di rapina con il Crystal Palace, dopo un mischione in area. Tre gol sacrosanti in più, dunque, anche se i conti, alla fine, continuano a non tornare. Ci sono altri tre gol, regolarissimi, che non entrano nelle statistiche. Anche in questo caso c’è di mezzo la Roma. Invasione di campo all’Olimpico all’89’, dicembre del 1972: Michelotti non fischia la fine e i miei due gol vengono cancellati dallo 0-2 dell’Inter a tavolino. Poi due anni dopo segno su punizione contro il Cesena ma il gol mi viene “annullato” da Sassi e trasformato, truccando la moviola come venne poi assodato, in autorete di Ceccarelli. Quel gol mi avrebbe fatto vincere la classifica cannonieri ai danni di Chinaglia: era l’anno dello scudetto laziale, c’erano in ballo interessi mediatici evidenti. Sull’almanacco Panini la mia foto venne sostituita all’ultimo momento da quella di Chinaglia. Una vergogna, ma allora queste cose accadevano. Ecco perché mi permetto di sorridere oggi, per fortuna, al pensiero di quei tre gol in più che Lautaro sarà costretto a segnare per raggiungermi sul podio".