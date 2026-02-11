Raggiunto da SportMediaset dopo il colpaccio del Maradona contro il Napoli, Sergi Roberto commenta il successo che spedisce il Como in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: "Sono molto orgoglioso per la squadra, per il lavoro che stiamo facendo, ce lo meritiamo questo. Siamo una squadra giovanissima e sono molto orgoglioso si far parte di questa famiglia. I rigori? Fabregas ci ha chiesto di divertirci, eravamo molto nervosi. Ci sono tanti

giovani che giocavano per la prima volta un quarto di finale, è un momento particolare".