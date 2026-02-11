Hakan Calhanoglu ha ricevuto ieri ad Appiano Gentile la visita del ct della TurchiaVincenzo Montella. Secondo Tuttosport, nonostante le voci da Istanbul sull'interesse sempre vivo delle squadre turche per il giocatore, il club nerazzurro sta ragionando su un eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.

Dall'altra parte, la dirigenza sa anche che, in caso di mancato prolungamento, la prossima estate ci sarà l'ultima finestra utile per poter monetizzare. Forse anche per questo, dalla Turchia spingono molto sul passaggio al Galatasaray.

Mer 11 febbraio 2026
