Il capitolo Superlega è ad un passo dalla conclusione definitiva. Anche il Real Madrid, uno dei maggiori club, promotori del progetto, scende dalla barca e abbandona il disegno di una grande lega calcistica europea ideato da A22 Sports Management. "UEFA, European Football Club (EFC) e Real Madrid C. F. raggiungono un accordo per il bene del calcio europeo per club" si legge nella nota pubblicata dal club madrileno attraverso i canali ufficiali.

"Dopo mesi di colloqui a beneficio del calcio europeo, la UEFA, gli European Football Club (EFC) e il Real Madrid C. F. annunciano di aver raggiunto un accordo di principio per il bene del calcio europeo per club, rispettando il principio del merito sportivo e sottolineando la sostenibilità a lungo termine dei club e il miglioramento dell'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia.

Questo accordo di principio servirà anche per risolvere le loro controversie legali relative alla Super League europea, una volta che sarà stato implementato un accordo definitivo" conclude la società guidata da Florentino Perez.