Nel corso del suo intervento per Sky Sport, Aldo Serena si è anche sbilanciato sull'esito della grande sfida di sabato tra Inter e Juventus: "Non credo sarà una partita pirotecnica come all'andata. L'Inter è claudicante nelle gare di alto livello, infatti vorrà fare bottino pieno. Questa Juventus però è un brutto cliente, è imprevedibile. La partita è aperta a tutti i risultati". 

Sezione: News / Data: Mer 11 febbraio 2026 alle 22:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
