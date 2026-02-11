Nel corso del suo intervento per Sky Sport, Aldo Serena si è anche sbilanciato sull'esito della grande sfida di sabato tra Inter e Juventus: "Non credo sarà una partita pirotecnica come all'andata. L'Inter è claudicante nelle gare di alto livello, infatti vorrà fare bottino pieno. Questa Juventus però è un brutto cliente, è imprevedibile. La partita è aperta a tutti i risultati".