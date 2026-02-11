Si terrà domani a Bruxelles il 50esimo Congresso della UEFA, il meeting che riunisce i presidenti e i segretari generali che rappresentano ciascuna delle 55 federazioni nazionali affiliate alla UEFA per prendere decisioni che contribuiscono a plasmare il calcio europeo. Si attendono ovviamente anche le parole del presidente Aleksandar Ceferin, specie alla luce dell'accordo trovato col Real Madrid che pone di fatto fine al progetto Superlega.

Questi i temi all'ordine del giorno:

I. Intervento del Presidente UEFA

II. Appello nominale

III. Nomina degli scrutatori

IV. Nomina di tre delegati per la verifica dei verbali del Congresso

V. Relazione del Presidente e del Comitato Esecutivo UEFA e

Relazione dell'Amministrazione UEFA 2024/25

VI. Questioni finanziarie:

a) Presa visione della relazione finanziaria e della relazione della società di revisione

da parte di Deloitte per l'esercizio finanziario 2024/25

b) Approvazione di:

i) il bilancio consolidato 2024/25

ii) il bilancio separato UEFA 2024/25

c) Approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2026/27

VII. Nomina della società di revisione esterna per l'esercizio finanziario 2025/26

VIII. Aggiornamento sui comitati UEFA

IX. Modifiche allo Statuto UEFA

X. Ratifica del rappresentante della FIFPRO Europe nel Comitato Esecutivo UEFA

XI. Ratifica della composizione del Comitato UEFA per la Governance e la Conformità

XII. Ultime informazioni dall'Amministrazione UEFA

XIII. Congresso Ordinario FIFA il 30 aprile 2026 a Vancouver, Canada

XIV. Coppa del Mondo Femminile FIFA 2035 – presentazione della candidatura

XV. Varie

XVI. Prossimo Congresso Ordinario UEFA 2027