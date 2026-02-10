Sarà il Como l'avversario dell'Inter nella semifinale di Coppa Italia. Dopo aver strappato la qualificazione con il successo sul Torino, i nerazzurri conoscono la prossima rivale nella competizione: eliminato il Napoli ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

La sfida del Maradona si sblocca al 39', quando Olivera stende Smolcic in area di rigore causando il penalty per la squadra di Fabregas: Baturina calcia forte a incrociare e stappa il match. Nella ripresa arriva però l'immediata reazione azzurra con il nuovo guizzo di Vergara che vale l'1-1. La lotteria dei rigori spedisce poi il Como in semifinale contro l'Inter: nei primi cinque tiri dal dischetto sbagliano Lukaku e Perrone, poi si va ad oltranza fino all'errore di Lobotka e alla parata di Butez, decisiva per la qualificazione dei lariani al prossimo turno. Appuntamento a inizio marzo.