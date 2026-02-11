Ritorni a casa sempre piacevoli e questa volta a tornare nella sua Milano è l'Imperatore Adriano. L'ex attaccante brasiliano, che nei giorni scorsi ha fatto una capatina anche alla Pinetina di Appiano Gentile, Centro Sportivo che sa di casa per l'ex nerazzurro, incontrerà i tifosi della sua Inter. Su iniziativa di Betsson.Sport, la leggenda del Biscione si cimenterà in un Meet & Greet esclusivo, in programma per domenica 15 febbraio alle 16.00 in Corso di Porta Ticinese 83 a Milano presso il Dolly Noire District.

I posti disponibili per partecipare all'evento sono limitati: solo i primi 100 in fila riceveranno il pass d’ingresso: "Dentro ti aspettano Adriano e iniziative esclusive firmate Betsson.Sport! La passione non si guarda… si vive. Ci vediamo lì".