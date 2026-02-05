Giornata speciale per Andrea Ranocchia, oggi ospite al centro sportivo di Appiano Gentile dove si è riunita l'Inter per il canonico allenamento quotidiano in vista della sfida di campionato in programma per domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Una visita che scalda il cuore all'ex difensore ma anche agli amici ed ex compagni che tutt'oggi trascorrono le loro giornate alla Pinetina, posto più che semplicemente familiare per l'ex 23 dell'Inter che celebra il suo "ritorno a casa" su Instagram, dove ha pubblicato qualche foto a fianco di Zanetti.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 05 febbraio 2026 alle 22:52
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
