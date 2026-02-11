Tanta Nazionale, ma anche uno sguardo finale al campionato nell'intervista rilasciata da Gigi Buffon al quotidiano La Stampa. Il capodelegazione della Nazionale ritiene che la corsa per lo Scudetto non sia affatto chiusa nonostante il buon vantaggio dell'Inter di Cristian Chivu: "Il campionato non è assolutissimamente chiuso. L’Inter sta facendo cose mirabolanti, però Milan e Napoli non hanno la Champions e questo può spostare qualche equilibrio".

Lei stima Luciano Spalletti e conosce bene la Juve. Che idea si è fatto di questa unione?

"Luciano sta facendo un lavoro incredibile e già dopo tre partite si capiva l’identità data alla Juve. Così fa bene anche al calcio italiano: noi della Nazionale possiamo avvalerci di armi più affilate".