Tra meno di un mese San Siro ospiterà l’ennesima ed imperdibile sfida tra le due squadre di Milano: un appuntamento irrinunciabile e di fondamentale importanza per la Serie A. Nonostante il deludente Derby di andata, l’Inter oggi ha 8 punti di vantaggio (virtuali) sui rossoneri e un’incontenibile voglia di riscatto.

Perchè il Derby della Madonnina è così importante per la Serie A?

La stracittadina di Milano è una delle gare più rilevanti e decisive dell’intero campionato, soprattutto quest’anno con l’Inter attualmente in vetta alla classifica con un piccolo ma significativo vantaggio sul Milan.. La posta in palio è davvero alta e le aspettative aumentano di giorno in giorno, data l’importanza della partita per la vittoria dello scudetto o per la qualificazione alle competizioni europee. Questa è la magia del Derby della Madonnina sprigionata ancor prima della partita stessa perché la stracittadina non è una semplice sfida in campo, ma una somma di intense emozioni vissute sia dentro che fuori dal campo di gioco.

L’impatto delle responsabilità sulle prestazioni in campo

La pressione è una componente chiave dell’incontro ed una delle principali variabili da prendere in considerazione quando si prospettano gli esiti di una sfida così sentita da ambo le parti. Cristian Chivu e Max Allegri ovviamente oggi non ci pensano, ci sono troppe partite ancora da preparare prima del derby, ma i tifosi possono già consultare online tutte le statistiche relative ai precedenti scontri o alle ultime gare di entrambi i club.

Le risorse digitali sulle statistiche del Derby di Milano

Queste sfide tendono ad uscire fuori dagli schemi in barba a tutti i pronostici formulati prima dei fatidici 90 minuti. Soltanto i dati forniti dalle più accreditate piattaforme di scommesse online possono fornire dei quadri di riferimento accurati ed attendibili. Questi siti forniscono delle analisi dettagliate sulle condizioni delle squadre e sulle prestazioni dei singoli calciatori. Un valido e corposo database composto da gol, minuti giocati, assist, ammonizioni, falli, percentuali di possesso palla, incidenza dei calci piazzati e record difensivi.

Inter: alla ricerca di una fondamentale ed indispensabile rivincita

La classifica parla chiaro, ma un solo fattore desta qualche preoccupazione in casa nerazzurra, visti i risultati ottenuti con le squadre più forti della Serie A. Un andamento piuttosto allarmante perché finora l’Inter non ha vinto un solo scontro diretto con una diretta pretendente allo Scudetto. Nel girone di andata sono arrivate le pesanti sconfitte con la Juventus, il Napoli e il Milan, a cui si possono sommare pure le partite perse con l’Atletico Madrid, il Liverpool e l’Arsenal in Champions League. Una tendenza negativa in parte ribaltata con la vittoria in casa del Borussia Dortmund e con pareggio a San Siro contro il Napoli.

La rivoluzione gentile di Chivu

A prescindere dai risultati, Chivu ha mantenuto l’impianto tattico di base elaborato del precedente allenatore, seppur con una maggiore rotazione dei giocatori. Una vera e propria iniezione di fiducia che ha galvanizzato tutto il gruppo, a partire dai tanti giovani aggregati alla prima squadra. Dimarco ha collezionato un minutaggio superiore e a centrocampo si vedono più calciatori rispetto alla vecchia gestione targata Simone Inzaghi. Zielinski si è ritagliato uno spazio importante, mentre Sucic ha mostrato delle considerevoli doti tecniche quando è stato chiamato in causa.

Le rivelazioni del nuovo corso nerazzurro

Le principali differenze con la scorsa stagione si possono vedere in attacco, visto che Pio Esposito e Bonny hanno già messo insieme 12 gol e 12 assist. Insomma, le seconde linee sono più di semplici alternative per il tecnico rumeno giunto alla ribalta dopo 6 anni trascorsi sulle panchine delle giovanili dell’Inter. Un retaggio essenziale, dato l’eccellente lavoro svolto con i nuovi acquisti ed i giocatori provenienti dalla primavera. Un approccio molto apprezzato dai tifosi che vogliono acquistare i biglietti per il Secondo Anello Verde di San Siro perché il tifo è un’altra componente indispensabile della stracittadina.

Milan: avanti di corto muso verso il Derby di Milano

I rossoneri devono fronteggiare un calendario più abbordabile in vista dell’attesa stracittadina, ma da non sottovalutare visti i risultati altalenanti con le squadre di media/bassa classifica. Il Milan, a differenza dell’Inter, non è riuscito a battere la Cremonese, il Pisa, il Parma, il Sassuolo, il Genoa e la Fiorentina. A un mese dal Derby di Milano i fari sono tutti puntati sul divario in classifica tra le due squadre perché Max Allegri ha un solo obiettivo: ridurlo prima della stracittadina.

Le certezze e gli inserimenti dei nuovi arrivati

Le vittorie di corto muso sono diventate una costante del tecnico toscano, ma senza riferimenti offensivi la squadra tende a faticare con le difese troppo chiuse. A gennaio è arrivato Füllkrug che possiede le caratteristiche necessarie per far salire la squadra e aprire gli spazi destinati agli inserimenti di Leao e Pulisic. Senza trascurare l’apporto, fatto di tecnica, equilibrio ed esperienza, fornito ad ogni partita da Modric come fulcro del gioco rossonero.