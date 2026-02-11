Ancora un anno. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter starebbe seriamente valutando il rinnovo di contratti di Mkhitaryan, in scadenza a giugno. Il 37enne armeno, da quando è a Milano, sta vivendo una seconda giovinezza e il suo addio non è più così scontato.

"Mkhitaryan parte da una posizione avvantaggiata e appare l’unico al momento in grado di potersi giocare il prolungamento rispetto agli altri giocatori in scadenza a fine stagione (Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian), oltre all’eccezione del terzo portiere Di Gennaro, che fa parte del vivaio e quindi è utile in chiave lista Champions - si legge -. Oltre alla componente tecnica e al valore indiscutibile del giocatore, sul piano delle riflessioni che sta facendo l’Inter c’è anche la parte economica, visto che l’eventuale rinnovo si baserebbe su cifre contenute e sarebbe annuale. L’ultimo prolungamento dell’armeno risale invece a fine 2023, quando era stata annunciata l’intesa fino all’estate prossima per usufruire degli ultimi vantaggi legati al Decreto Crescita".

Lui sarebbe contento di continuare con il nerazzurro addosso, con l'alternativa più concreta del ritiro dalle scene. "A favore di Mkhitaryan sta giocando anche il fatto di poter scendere in campo meno, di poter gestire il recupero sul piano fisico senza il logorio delle ultime stagioni in un reparto che sta beneficiando nel frattempo della rinascita di Zielinski e di un nuovo innesto come quello di Sucic", spiega il CdS.