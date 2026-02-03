"Ho sempre avuto il desiderio di provare un'esperienza fuori dalla Serie A italiana, ma per diversi motivi non si era mai concretizzata". A rivelarlo è Matias Vecino, ex centrocampista dell'Inter che nella sessione di mercato invernale ha deciso di lasciare la Lazio per iniziare una nuova avventura professionale al Celta Vigo: "Quando è sorta la possibilità di venire al Celta, non ci ho pensato due volte - ammette l'uruguaiano ai canali ufficiali del club spagnolo -. Il Celta sta facendo molto bene, non solo nella Liga, ma anche in Europa League. Qui troverete un giocatore che darà il massimo, come ho sempre fatto nella mia carriera".