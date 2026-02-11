Davide Nicola ha vinto il premio Gentleman Serie B 2024-25 intitolato alla memoria di Gigi Simoni. Gli è stato consegnato ieri in via Rosellini, nella sede della Lega Serie B. E il tecnico ha voluto ricordare l'ex interista, che come lui ha guidato anche la Cremonese e che lo fece esordire in Serie A col Siena a 31 anni.

"Sono emozionato e consapevole di cosa significhi - le parole di Nicola riportate da Tuttosport -. Simoni non soltanto mi fece esordire, ma anche giocare più volte. Se c’è una cosa che mi ha insegnato è legata soprattutto a come comportarsi con le persone: non sono così sicuro di essere meritevole, ma mi sforzo sempre di rimanere nei canoni giusti. Lui non incuteva timore, ma rispetto: dopo il debutto in A cercavo parole per renderlo partecipe della mia gioia. Mi rispose che l’essere conta sempre più dell’avere. Capii tante cose, anche alcune di me che ho riscoperto anni dopo".