Wesley Sneijder non chiude definitivamente le porte alla possibilità di diventare allenatore un giorno, anche se attualmente si sente decisamente più a suo agio nei panni di opinionista televisivo. "Sono in una posizione più comoda rispetto ad alcuni miei ex compagni di squadra che ora fanno gli allenatori - ha detto scherzando l'ex centrocampista dell'Inter a Sportnieuws -. Ma non si sa mai, sono ancora giovane. Ho 41 anni, quindi ho ancora un sacco di tempo. Per ora guardo con piacere tutti gli allenatori della mia generazione".