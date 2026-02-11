Oggi sarà il secondo giorno di lavoro in gruppo per Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, tornati ieri a lavorare con il resto della squadra dopo aver superato i rispettivi infortuni. In attesa di capire i ritmi della seduta odierna, Sky Sport prova ad anticipare le possibili scelte di Cristian Chivu per il big match di sabato contro la Juventus partendo proprio dai due centrocampisti.

Il numero 23 dovrebbe tornare subito titolare al posto di uno tra Sucic e Mkhitaryan, mentre il turco (che è stato fermo più a lungo per il problema al polpaccio) potrebbe non essere rischiato dal 1' e rappresentare una soluzione a gara in corso, visti anche gli ottimi segnali lanciati da Piotr Zielinski in regia. È ancora presto per ipotizzare la formazione del Derby d'Italia, ma con il rilancio dall'inizio di Calha e Barella allora il polacco tornerebbe ad agire da mezzala.