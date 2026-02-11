Nuovo nome sul taccuino di mercato dell'Inter, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania: trattasi di Kacper Potulski, difensore centrale classe 2007 in forza al Mainz 05 con cui ha un contratto fino al 2028. Secondo Sky Sport Germania il diciottenne polacco è già uno dei profili da tenere sotto osservazione, esattamente come sta facendo il club meneghino. I nerazzurri però non sono gli unici ad aver messo sotto la lente d'ingrandimento l'ex Legia Varsavia: su di lui avrebbero raccolto informazioni anche altri club italiani tra cui Milan e Como.

Non solo interesse lombardo per il centrale di Urs Fischer, al contrario, entrato anche nelle orbite di Chelsea, Strarburgo, club interessato a prenderlo in prestito, Brighton e Brentford.