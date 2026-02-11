La Coppa Italia cambia detentore: è infatti finita la corsa del Bologna di Vincenzo Italiano che è stato eliminato dalla Lazio nell'ultimo quarto di finale. I biancocelesti si impongono ai calci di rigore per 4-1, dopo che i 90 minuti regolamentari si erano chiusi sull'1-1: vantaggio felsineo firmato da Santiago Castro, il pari dei biancocelesti arriva ad inizio ripresa con Jeremy Noslin, subentrato ad inizio ripresa a Pedro. Nella lotteria degli undici metri, Lazio perfetta mentre i rossoblu sono traditi da Lewis Ferguson e Riccardo Orsolini, che sbagliano le rispettive conclusioni. Kenneth Taylor piazza il penalty decisivo e manda i capitolini alla doppia sfida con l'Atalanta.