C'era un tifoso speciale questa mattina a Bormio per Tiziano Gravier, sciatore 23enne argentino in gara nel SuperG maschile di Milano-Cortina, dove gli italiani hanno deluso con Giovanni Franzoni, migliore degli Azzurri, soltanto sesto. Gravier, che si è piazzato 28esimo a quasi 4 secondi dal vincitore, l'elvetico Franjo Van Allmen al terzo oro nel giro di cinque giorni, ha potuto contare sul sostegno di Javier Zanetti. L'ex capitano dell'Inter ha presenziato alla gara dalla tribuna per sostenere il connazionale come mostrano le immagini diffuse da Eurosport.

Sezione: News / Data: Mer 11 febbraio 2026 alle 13:56
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
