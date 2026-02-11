C'era un tifoso speciale questa mattina a Bormio per Tiziano Gravier, sciatore 23enne argentino in gara nel SuperG maschile di Milano-Cortina, dove gli italiani hanno deluso con Giovanni Franzoni, migliore degli Azzurri, soltanto sesto. Gravier, che si è piazzato 28esimo a quasi 4 secondi dal vincitore, l'elvetico Franjo Van Allmen al terzo oro nel giro di cinque giorni, ha potuto contare sul sostegno di Javier Zanetti. L'ex capitano dell'Inter ha presenziato alla gara dalla tribuna per sostenere il connazionale come mostrano le immagini diffuse da Eurosport.

Anche Javier Zanetti in tribuna per sostenere lo sciatore argentino Tiziano Gravier ️🇦🇷#MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics pic.twitter.com/BpsqEFGIRD — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 11, 2026