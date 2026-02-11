Inter-Juve non sarà solo una sfida tra Lautaro e Yildiz. La Gazzetta dello Sport oggi propone un focus anche sui due difensori centrali, perni insostituibili per Chivu e Spalletti: Akanji da una parte e Bremer dall'altra.

Proprio il match d'andata a Torino è stato per Chivu uno spartiacque in tal senso: "Il poker subito per errori sparsi (un paio di Sommer) è stato cancellato con le nuove prestazioni del reparto. I numeri in questione raccontano tanto - nelle ultime 12 gare senza ko solo 6 gol presi, nelle prime 12 si viaggiava invece alla media di una rete incassata a partita –, ma non dicono tutto: sono gli uomini del romeno ad aver cambiato, uno su tutti è il difensorone che Chivu aveva fatto esordire proprio a Torino. Quella volta Manuel Akanji era appena arrivato da Manchester e fu subito spedito in trincea, cinque mesi dopo è invece perfettamente inserito nel gruppo, sia in campo che fuori".

Per Spalletti, invece, è Bremer l'elemento imprescindibile per la sua difesa. "Il 28enne brasiliano ha rimesso piede in campo a metà dicembre dopo il nuovo contrattempo – operazione al menisco – che ne aveva frenato la corsa dopo appena quattro presenze in stagione e dopo il brutto ricordo della rottura del legamento del ginocchio", si legge.