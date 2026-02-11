Un campionato fin qui che sembra spaccato esattamente in due: le 12 partite iniziale e le seconde 12. L'Inter andava forte anche all'inizio, ma poi ha letteralmente messo il turbo come evidenzia la Gazzetta dello Sport.

Dopo 12 giornate, in testa c'era la Roma con 27 punti, 2 in più di Milan e Napoli e 3 dell'Inter e del Bologna. Chivu ripeteva nel parlare di squadra "in costruzione" che infatti aveva già incassato troppi gol e ben 4 ko. Da lì la storia è cambiata. "Settimana dopo settimana, infatti, l’Inter ha sviluppato il suo nuovo assetto. Ha imparato dai propri errori e ha smesso di commetterne altri - spiega la Gazzetta -. Senza perdere, evidentemente, quei pregi che ha esibito sin dalle prime uscite. La conseguenza è stata che, nelle successive 12 giornate, l’Inter ha vinto ben 11 volte, rimediando un unico pareggio contro il Napoli: 34 punti, contro i 24 del primo tratto di campionato".

Logico il gap creatosi in classifica con le rivali. "La Roma, prima dopo 12 giornate, si è presa un distacco di 15 lunghezze. Doppia cifra anche per il Napoli, con 10. Appena meglio la Juventus con 8. Mentre il Milan, che deve recuperare la gara con il Como, è a -9 e potrebbe accorciare solo fino a -6. Ovvio che, proseguendo con questo passo, Lautaro e compagni sarebbero irraggiungibili. Ma, tra gli impegni extra di Champions e Coppa Italia, come i prossimi scontri diretti - la Juve domenica e il derby con il Milan tra quattro giornate -, ci potrebbe scappare un rallentamento", si legge.