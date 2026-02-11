Lamberto Zauli, ex giocatore tra le altre di Vicenza, Palermo e Bologna, ha saputo di essere virtualmente diventato un giorno un giocatore dell'Inter a causa di... Marcello Lippi. Questo è l'aneddoto raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Alla fine di un Vicenza-Juventus, Lippi mi avvicinò all’imbocco del tunnel per gli spogliatoi: “Ho saputo che vai all’Inter. Bravo, complimenti”. Poi all’Inter di Massimo Moratti non sono andato e non so neppure perché. Si vede che doveva finire così".