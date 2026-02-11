"Dopo essere stato ospite la settimana scorsa al BPER Training Centre di Appiano Gentile, Adriano Leite Ribeiro ha raddoppiato", si legge nella nota dell'Inter che rende nota la visita odierna dell’ex attaccante nerazzurro all'Inter HQ in Viale della Liberazione.

Un tuffo nel passato e "nella storia del Club per l’Imperatore, che ha ammirato la Trophy Room della sede nerazzurra riconoscendo i tanti trofei conquistati in prima persona con la maglia dell’Inter: quattro Scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane. Tra coppe e riconoscimenti, Adriano ha ritrovato anche il Trofeo Santiago Bernabeu, vinto a Madrid nell'estate del 2001 grazie a una sua punizione straordinaria: quel giorno il Mondo scoprì per la prima volta l'immenso talento del futuro Imperatore" si legge su Inter.it. Il brasiliano è stato ospite in casa Inter insieme alle due figlie Lara e Sophie, immortalate con la maglia nerazzurra e tanto di numero 10 sulle spalle, e l'ex compagno di squadra Francesco Toldo.

Durante la sua visita al The Corner, l'ex bomber della Beneamata si è fermato a rilasciare un'intervista, che presto uscirà sui canali nerazzurri, durante la quale il brasiliano ha parlato di Inter-Juventus, big match all'orizzonte: "Secondo me sarà una partita spettacolare. Per noi giocatori, io non lo sono più, sono ormai un ex, ma quando giocavo era una soddisfazione grandissima - ha detto tra le altre cose -. Sarà uno spettacolo per i tifosi e…". E il resto dell'emozionante chiacchierata a tinte nerazzurre di Adriano lo scopriremo presto. "Felice di essere qui" aggiunge poi il brasiliano in una Instagtram story, a corredo di una foto che lo ritrae a fianco di Toldo con addosso una maglia di Adriano.