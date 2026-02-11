Ottime notizie per Cristian Chivu a pochi giorni dalla super sfida con la Juventus, in programma sabato sera a San Siro. Ieri sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra sia Nicolò Barella che Hakan Calhanoglu, ma la grande novità di oggi riguarda Denzel Dumfries.

Nell'allenamento odieno - fa sapere Sky Sport - i giocatori erano tutti in gruppo, compreso l'olandese che dopo tre mesi di stop per il problema alla caviglia sinistra ha fatto una parte del lavoro con la squadra. "Tornerà a disposizione nell’ultima settimana di febbraio tra il ritorno dei playoff di Champions e la gara di campionato con il Genoa", aggiornano i colleghi dell'emittente satellitare.