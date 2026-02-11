Si avvicina un possibile derby d'Italia sul mercato, oltre che sul campo. Secondo La Stampa, infatti, c'è un fronte caldo che riguarda Weston McKennie. Chiede 4,5 milioni di ingaggio l'anno, non ha ancora un accordo con la Juventus e notoriamente Marotta è un dirigente attento alle occasioni a parametro zero. Soprattutto se poi possono essere strappati alla concorrenza. Una cessione di Frattesi nella stessa zona di campo consentirebbe di affrontare più a cuor leggere l'investimento tra ingaggio e commissioni.

C'è anche un tema Vlahovic, a cui è più interessato il Milan ma per il quale anche l'Inter ha le antenne dritte. La Juve conserva però ancora speranze di trattenerlo.

Infine, da tenere d'occhio la situazione di Muharemovic. Piace all'Inter ma la Juve vanta il 50% sulla rivendita e potrebbe quindi acquistarlo nuovamente spendendo la metà del valore pattuito.