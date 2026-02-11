"Essere qui è una grandissima emozione perché le Olimpiadi sono un evento unico", ha detto Javier Zanetti a LNews in occasione della SuperG andata in scena questa mattina a Bormio. "Abbiamo la fortuna di essere amici di Tiziano Gravier che è argentino, sono venuto a tifare per lui, ma quest’atmosfera è bellissima" ha continuato il vice-presidente dell'Inter, tifoso dell'amico e connazionale, lo sciatore Tiziano Gravier che l'ex capitano è andato a supportare.

Da sportivo la vive ancora meglio.

"Ho avuto la fortuna di partecipare nell’edizione di Atlanta ’96, ho vinto una medaglia e sinceramente quello che trasmettono le Olimpiadi per il loro valore è straordinario".

Significato straordinario al di là dell’aspetto sportivo?

"Sì, va al di là perché sono valori umani importanti".

Sulla Valtellina:

"Mi ha fatto piacere tornare a Bormio perché venivo qui da giocatore per il ritiro estivo dell’Inter e tornare mi ha fatto un grandissimo piacere. È un bellissimo posto".

Ha visto altri posti?

"Ancora no, io abito a Como da trent’anni, sono innamorato del lago di Como".

Cibo:

"Da argentino dico la carne, però i pizzoccheri sono cibo numero uno".