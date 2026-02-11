"Non andiamo a parlare sempre di discorsi arbitrali perché ogni partita c'è sempre qualcuno che si lamenta, non è una buona stagione per arbitri e VAR". Ha esordito così Antonio Conte a Sport Mediaset dopo il ko casalingo incassato questa sera per mano del Como, insuccesso che pronuncia di fatto l'addio alla Coppa Italia. Un risultato, a detta del tecnico salentino, viziato dalla direzione arbitrale ed è proprio sulla direzione arbitrale che parte l'analisi post gara della guida dei partenopei. "Mi auguro possano trovare qualcosa per migliorare la situazione, perché sono tutti a lamentarsi, bisogna cercare di migliorare: come lo facciamo noi con le nostre squadre, anche Rocchi deve migliorare i suoi arbitri e il VAR. Troppe lamentele, non fa bene al calcio".

"Torniamo alla partita - ha poi continuato cambiando argomento -. Non era assolutamente semplice giocare contro un Como in totale organico che veniva da dieci giorni di pausa. Noi venivamo da una partita giocata tre giorni fa in dieci contro undici col Genoa, in cui abbiamo anche perso McTominay. Oggi si è qualificato il Como ai rigori ma potevamo qualificarci noi, abbiamo giocato un'ottima partita contro un Como al completo, e noi nonostante tutte le difficoltà siamo arrivati ad un centimetro dalla qualificazione" ha continuato con l'amaro in bocca prima di rispondere, anche un tantino stizzito sulla lotta scudetto.

Avete analizzato perché è stata un'annata così sfortunata dal punto di vista degli infortuni? Te la senti di promettere di tornare a lottare per lo Scudetto avendo una partita a settimana?

"Che domanda è? Parliamo di infortuni, come fai a prevedere certi infortuni? C'era il mercato, però non si poteva assolutamente fare niente a costo zero, quindi hanno cercato di portare due ragazzi nuovi per darci una mano. Quello che stiamo facendo quest'anno credo che sia qualcosa di straordinariamente incredibile in positivo. Scudetto? Voi qui state a parlare di Scudetto quando ci sono 9 punti di distacco e qui abbiamo problematiche serie. Davanti c'è l'Inter che viaggia, la Juventus, il Milan.... Cerchiamo di essere seri anche nelle domande e nelle considerazioni altrimenti diventiamo ridicoli su tutto".