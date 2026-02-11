UP -

CERPELLETTI - Difficile trovare una prestazione positiva in una serataccia così, il capitano quantomeno ha il merito di disegnare col suo mancino l'unica vera occasione dell'Inter in 90' e passa minuti di gioco. Peccato, per i nerazzurri, che dopo il suo lampo la luce si spenga improvvisamente per tutta la squadra.

MANCUSO - Prova a sbattersi dentro e fuori dall'area, senza trovare grande sostegno dai compagni. Al 5' una sua conclusione da fuori area che termina di poco a lato sembra far presagire una buona partita dell'Inter, ma è un fuoco di paglia.

DOWN -

KUKULIS - Praticamente trasparente, ci si accorge della sua presenza solo quando Carbone lo richiama in panchina al 64'.

TAHO - Dei tre gol presi ha sulla coscienza quello di Leone che lo beffa da centrocampo. In generale, non trasmette una grande sensazione di sicurezza.

DA RIVEDERE -

JAKIROVIC - Quando mette il piede in campo al 79', in quello che è a tutti gli effetti il suo esordio con la maglia nerazzurra, il difensore centrale croato ingaggiato per giocare nell'Under 23 di Vecchi non può neanche immaginarsi cosa sarebbe successo di lì a poco. All'81' Durmisi trova il raddoppio proprio davanti ai suoi occhi, poi arriva il tris da centrocampo di Leone su cui non può fare altro che lo spettatore come tutti i suoi compagni. Ci saranno occasioni migliori per rivederlo.