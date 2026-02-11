Barella e Calhanoglu ci sono: tutto come previsto. Entrambi i centrocampisti ieri erano regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina come conferma pure il Corsport.

"Le sedute da oggi a venerdì, però, stabiliranno se e come potranno essere impiegati nel big-match di sabato con la Juventus. Abitualmente, Chivu è molto cauto nel riproporre i giocatori infortunati. Ma una settimana di lavoro potrebbe essere sufficiente affinché almeno uno dei due centrocampisti riesca a guadagnarsi una maglia da titolare. In questo senso, il candidato forte è Barella, essendo fermo da un paio di settimane contro il mese di Calhanoglu", suggerisce il quotidiano romano.