Dopo i drammatici fatti di ieri che hanno coinvolto Christian Eriksen, Peter Møller, direttore sportivo della DBU, la Federcalcio danese, ha fatto il punto della situazione con la stampa locale: "Sta bene, e il pacemaker era presente e a quanto pare funziona bene, quindi questo è ovviamente positivo. È uno shock che la questione si ripresenti. Ma, come l'ultima volta, devo dire che fortunatamente Christian sta bene. Può sembrare assurdo, ma la vita continua. Ora dobbiamo prenderci cura dei giocatori e dello staff, così come di coloro che sono stati loro vicini. Poi dovremo andare avanti". Per questo motivo, la DBU ha messo a disposizione anche un supporto psicologico in situazioni di crisi sia per i giocatori che per i loro familiari.

Ipotesi ritiro, il DS si rimette alla volontà del giocatore

Inevitabile, è arrivata la domanda circa l'opportunità che Eriksen abbandoni il calcio giocato: "Non lo so. È una domanda legittima, ma non posso dire nulla al riguardo. Certo, si può immaginare, ma spetta a Christian valutare cosa desidera", commenta in tal senso Møller.