Prosegue il confronto a distanza tra Andrea Abodi e Giovanni Malagò dopo le dimissioni di Diana Bianchedi dal ruolo di capo delegazione della Nazionale. Malagò aveva definito l'intervento del ministro "sgrammaticato e fuori luogo", mentre Abodi ha replicato a margine della presentazione della nuova stagione della pallanuoto a Roma. "Non ho nemici, non li voglio e non li cerco. Ma ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione rispettosa", ha dichiarato Abodi.

"Non entro nella giungla delle polemiche"

Il ministro ha poi spiegato di non voler alimentare ulteriormente lo scontro. "Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche che molto spesso non riguardano gli interessi generali, cosa che peraltro ho sempre fatto nel rispetto dei ruoli". Abodi ha quindi aggiunto: "Comincio a diffidare di chi esprime solo il giudizio verso gli altri e non fa mai un briciolo di autocritica".

"Non trovo una mancanza di rispetto"

Il ministro ha infine ribadito di aver riletto le proprie dichiarazioni senza individuare, a suo giudizio, elementi offensivi nei confronti di Bianchedi. "Ho letto e riletto quello che ho detto e non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori. A meno che non abbiamo gli stessi valori". La replica arriva dopo che lo stesso Abodi aveva dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla scelta di Bianchedi di lasciare l'incarico, sottolineando il diritto di ciascuno ad avere sensibilità e opinioni differenti.