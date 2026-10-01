Arrivano nuovi sviluppi sul caso Negreira. La UEFA ha confermato di aver ricevuto una denuncia presentata dal Real Madrid relativa ai pagamenti effettuati dal Barcellona a società riconducibili a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnolo. La documentazione è stata affidata agli ispettori UEFA incaricati del caso e sarà ora analizzata nel dettaglio. Secondo quanto riportato da AS, il dossier inviato dal club madrileno comprenderebbe una quantità molto ampia di documenti e materiale relativo alla vicenda.
Real Madrid: "Fatti di straordinaria gravità"
Il Real Madrid ha confermato l'iniziativa attraverso un comunicato ufficiale, nel quale ha ribadito la propria posizione. "La denuncia presentata dal nostro club comprende un'ampia documentazione e prove relative a fatti di straordinaria gravità, che riguardano direttamente l'integrità della competizione e la fiducia nel sistema arbitrale". Il club spagnolo ha chiesto inoltre che l'indagine proceda rapidamente: "Riteniamo indispensabile che, ora che la UEFA dispone di questa documentazione, l'indagine avanzi con la massima celerità fino alla sua completa conclusione e che gli organi competenti adottino le decisioni che corrispondono alla gravità dei fatti accertati". Il Real ha infine assicurato la propria collaborazione con l'organismo europeo.
I pagamenti del Barcellona
Al centro del caso ci sono i pagamenti effettuati dal Barcellona a società collegate a Negreira. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, il club catalano avrebbe versato complessivamente oltre 8,4 milioni di euro tra il 2001 e il 2018, periodo nel quale si sono succeduti alla presidenza Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu. Il Barcellona ha sempre sostenuto che quelle somme fossero legate a servizi di consulenza e alla realizzazione di relazioni tecniche sugli arbitri.
Il precedente del 2023
La UEFA aveva già aperto un procedimento disciplinare nel 2023. Nell'aprile di quell'anno il presidente Aleksander Ceferin aveva definito la vicenda "estremamente grave", precisando però di non poter entrare nel merito per la presenza di un procedimento disciplinare indipendente. La posizione del Barcellona era stata valutata anche in relazione alla partecipazione alle competizioni europee, ma il club catalano aveva poi regolarmente preso parte alla Champions League 2023/24.
Cosa succede ora
Il passaggio successivo sarà l'analisi del materiale consegnato dal Real Madrid e delle eventuali dichiarazioni delle parti coinvolte. Tra le norme rilevanti c'è anche l'articolo 4 del regolamento UEFA, che consente di escludere un club dalle competizioni europee qualora venga accertato un tentativo di alterare o influenzare il risultato di una partita. Al momento, tuttavia, non è stata comunicata alcuna decisione disciplinare: l'indagine dovrà prima verificare le prove e ricostruire i fatti contestati.
Autore: Ludovica Ferrante
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