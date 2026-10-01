Il ct dell'Italia Roberto Mancini, alla vigilia del match contro la Francia in programma allo Stade de France di Saint-Denis e valido per la terza giornata di Nations League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Domani mi aspetto una grande partita perché giochiamo contro una squadra forte e piena di giocatori straordinari. Vogliamo fare una bella figura".

Solo bella figura o qualcosa di più?

"Anche quando affronti squadre così forti non io non gioco mai per non vincere. Noi andremo li per privarci sapendo che tutto può accadere".

Ha ancora qualche dubbio?

"Qualcuno ancora c'è ma valuteremo tutto domani mattina dopo l'ultimo allenamento. Pio Esposito o Kean? Magari Scamacca (ride, ndr). No, credo comunque che cambieremo meno rispetto a Bursa. Chi schiererò da play? Qualcuno giocherà. Tonali? Può essere un'idea…".