Sconfitta per la Serbia di Aleksandar e Filip Stankovic, entrambi rimasti per 90’ in panchina, contro la Germania. 2-0 il risultato finale firmato dalle reti di Bischof nel primo tempo e di Wirtz nel secondo. Con questo risultato la Germania sale a quattro punti, al terzultimo posto nel girone dietro a Grecia e Olanda, la Serbia resta invece ultima ancora a quota zero.