L'Inter Women ha conquistato un punto sul campo dell'Austria Vienna nella seconda giornata di Champions League, rimontando nel finale grazie al gol di Andres. Ai microfoni di Inter TV, Clarisse Le Bihan ha analizzato la partita, soffermandosi soprattutto sulla reazione mostrata dalla squadra nella ripresa. "È stato un pareggio meritato, soprattutto per la grande reazione avuta nel secondo tempo. Dopo un buon inizio abbiamo perso un po' di ritmo e il gol subito ci ha fatto arretrare e perdere le nostre certezze". La situazione è cambiata dopo l'intervallo, anche grazie agli interventi dalla panchina: "Dopo l'intervallo, grazie anche ai cambi, siamo riusciti a ritrovare la nostra posizione e a giocare molto meglio, creando tantissime occasioni".

"Volevamo i tre punti"

Il pareggio lascia comunque qualche rimpianto all'Inter, che avrebbe voluto completare la rimonta con il gol vittoria. "Volevamo i tre punti e c'è un po' di rammarico perché il pareggio è arrivato troppo tardi per provare a vincere, ma conquistare un punto è comunque positivo". Le Bihan ha poi parlato delle ambizioni dell'Inter Women in questa prima esperienza nella massima competizione europea, mostrando grande fiducia nelle possibilità del gruppo. "In questa Champions non abbiamo paura di nessuno: vogliamo continuare a crescere, migliorare il nostro gioco e lavorare sui dettagli, perché sappiamo che fanno la differenza".

"Abbiamo un gruppo forte e completo"

La giocatrice francese considera ancora agli inizi il percorso europeo dell'Inter e sottolinea il valore della rosa a disposizione. "È un percorso appena iniziato, ma abbiamo un gruppo forte e completo e sono molto ottimista. Il pareggio ottenuto nel finale dimostra il carattere della squadra e ci dà fiducia per quello che ci aspetta".