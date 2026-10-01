In attesa di capire come proseguirà il caso Manchester City, con 114 violazioni delle regole finanziarie rilevate e confermate, qualcosa si starebbe muovendo anche all'interno della squadra. Come riporta Sky Sports UK, alcuni giocatori e i loro rappresentanti si starebbero già rivolgendo ad avvocati per non farsi trovare impreparati in caso di sanzioni al club.
In particolare, i calciatori vogliono assistenza legale in merito ai bonus che potrebbero perdere, compresi quelli per la vittoria di titoli o la qualificazione alle competizioni europee, a seconda delle sanzioni che verrebbero imposte al Manchester City.
BREAKING! Sky Sports News understands that players and their representatives have contacted lawyers over potential claims against Man City.— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 1, 2026
It's understood that players are consulting lawyers over missed bonuses - whether that is from missing out on a title or on European… pic.twitter.com/EE7j5yRwIg
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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