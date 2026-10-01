In attesa di capire come proseguirà il caso Manchester City, con 114 violazioni delle regole finanziarie rilevate e confermate, qualcosa si starebbe muovendo anche all'interno della squadra. Come riporta Sky Sports UK, alcuni giocatori e i loro rappresentanti si starebbero già rivolgendo ad avvocati per non farsi trovare impreparati in caso di sanzioni al club. 

In particolare, i calciatori vogliono assistenza legale in merito ai bonus che potrebbero perdere, compresi quelli per la vittoria di titoli o la qualificazione alle competizioni europee, a seconda delle sanzioni che verrebbero imposte al Manchester City.

Sezione: News / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 22:03
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.